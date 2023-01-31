У червні минулого року поліція викрила 43-річну спільницю сутенерки, а за півроку знайшла й другу підозрювану в цій справі

Поліція затримала оголошену півроку назад 20-річну сутенерку з Тернополя. Жінку вдалося знайти на одній з орендованих квартир. Про затримання жінки стало відомо 31 січня, коли їй офіційно вручили підозру. Хоча, як уточнив у коментарі ZAXID.NET речник поліції Тернопільщини Сергій Крета, затримали її ще наприкінці грудня минулого року. Суд вже обрав жінці запобіжний захід: вона перебуватиме під нічним домашнім арештом. Зазначимо, що влітку минулого року правоохоронці вже затримали її 43-річну спільницю.

Як встановило слідство, 20-річна тернополянка ще у червні минулого року разом зі спільницею, яка займалася здачею квартир подобово, організували бізнес із надання сексуальних послуг. Жінки в інтернеті розмістили оголошення про високі заробітки для молодих дівчат. Деталі розповідали при зустрічі або телефоном. Погодилися співпрацювати з ними кілька жінок з Тернопільської, Черкаської, Запорізької та Вінницької областей.

Сутенерки підшуковували клієнтів через сайти оголошень та організовували зустрічі на квартирах. Прибуток ділили 50 на 50. Половину повії віддавали організаторам, а іншу залишали собі.

«Впродовж кількох місяців слідчі головного управління Нацполіції Тернопільщини спільно із працівниками міграційної служби документували протизаконну діяльність. Зібравши доказову базу, поліціянти прийшли з обшуками. Одну із сутенерок затримали одразу згідно зі статтею 208 КПК і оголосили підозру. Справа жінки уже скерована до суду», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Тернопільщини. Додамо, що про її затримання повідомляли в червні минулого року.

Інша організаторка втекла і переховувалася. Однак поліцейські встановили, що вона перебувала на одній з орендованих квартир. Жінці обрали запобіжний захід – нічний домашній арешт та оголосили підозру відповідно до ч. 2 статті 303 ККУ (втягнення у проституцію). Покарання за цією статтею передбачає до семи років тюрми.