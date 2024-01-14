Галицький районний суд скасував 170 грн штрафу львівській масажистці Марії В., яку адміністративна комісія Галицької районної адміністрації міської ради Львова покарала за заняття проституцією.

Як вказано в матеріалах справи, 30 листопада 2023 року адміністративна комісія Галицької районної адміністрації оштрафувала Марію В. нібито за заняття проституцією за ч.1 ст.181-1 КУпАП на 170 грн. Однак Марія В. вирішила оскаржити цю постанову в суді, адже стверджує, що чинним українським законодавством не визначено, які саме дії можна розуміти під «заняттям проституцією».

За її словами, того дня вона дійсно була присутня в тому місці і в той час, що вказаний у постанові адмінкомісії, втім ніяких інтимних послуг не надавала, натомість, в межах закону, робила масаж. Натомість у постанові вказано, що 10 листопада дівчина надавала послуги інтимного масажу за 2000 грн, що можна потрактувати як заняття проституцією. У матеріалах справи вказано, що свої послуги дівчина пропонувала через відповідний сайт, на якому вказана адреса – вул. Костюшка, 5.

Однак суд не побачив достатніх доказів провини Марії В., окрім фото та скріншотів із відповідного сайту. Зокрема поліція не змогла довести, що дівчина отримувала за надання цих послуг гроші. Також відсутні свідки правопорушення або фото чи відео з місця події.

Враховуючи обставини справи, суддя Галицького райсуду Ірина Волоско позов Марії В. задовольнила та скасувала постанову адміністративної комісії Галицької районної адміністрації ЛМР про штраф за заняття проституцією та закрила справу про адмінправопорушення. ЛМР має виплатити дівчині 537 грн судового збору. Це рішення можна оскаржити в апеляційному суді.