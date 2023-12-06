Шевченківський районний суд Львова виніс вирок за сутенерство Оксані Дерех, яка шукала клієнтів та зводила їх з повією на спеціально орендованих квартирах. Суд призначив жінці 4,5 роки тюрми, але звільнив її від відбування цього покарання з трирічним іспитовим терміном.

Як вказано у вироку суду, який винесли наприкінці листопада 2023 року, у вересні 2022 року Оксана Дерех публікувала фотографії повій в інтернеті, відповідала на дзвінки клієнтів та організовувала їх зустрічі для надання сексуальних послуг. Відомо, що жінка орендувала дві квартири у Львові для свого «бізнесу».

Слідчі встановили, що в орендованих квартирах працювала щонайменше одна повія. За годину проведену з нею чоловіки платили по 2,5 тис. грн, з яких половину отримувала повія, а іншу половину – Оксана Дерех. Згідно з матеріалами справи, ця схема діяла до червня 2023 року. Обвинувачувана у сутенерстві Оксана Дерех визнала свою провину в суді.

Справу розглянув суддя Олег Ковальчук, який дослідив усі матеріали справи та визнав Оксану Дерех винною у сутенерстві, призначивши їй 4,5 роки тюрми. Однак суд звільнив її від відбування покарання, замінивши його на три роки іспитового терміну. На вирок ще може бути подана апеляція.