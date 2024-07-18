Яну Орлянську затримали у квітні 2024 року під час перетину кордону

Галицький районний суд Львова виніс вирок уродженці Вовчанська Яні Орлянській, яка займалася сутенерством і організувала роботу повій у найманій квартирі у Львові. Крім цього, вона вербувала дівчат працювати повіям в Парижі. Суд призначив їй 2 роки іспитового терміну.

Як вказано в матеріалах справи, у лютому 2024 року Яна Орлянська розміщувала на спеціалізованих сайтах фото повій із пропозицією платних інтимних послуг. Година послуг повії коштувала від 3000 до 3500 грн. Для організації борделю жінка орендувала квартиру, в якій працювали двоє повій. Своєю чергою вони отримували 50% від заробітку, решту надсилали на банківський рахунок Яни Орлянської. Сутенерку викрили завдяки одному з клієнтів, який пішов на співпрацю зі слідством.

Крім цього, жінка займалася вербуванням дівчат у європейську секс-індустрію. Вона підшуковувала жінок, які перебувають у скрутному фінансовому становищі, і пропонувала їм за 10 тис. доларів на місяць надавати секс-послуги в країнах Євросоюзу. Після приїзду жінки до Львова, вони планували перетнути кордон у «Краковці», а потім полетіти в Париж. Обох дівчат затримали під час перетину кордону.

Слідчі повідомили Яні Орлянській про підозру в сутенерстві за ч. 2 ст. 303 ККУ та торгівлі людьми за ч. 1 ст. 149 ККУ. В суді вона свою провину визнала та уклала з прокурором угоду про визнання винуватості.

Враховуючи обставини справи, суддя Галицького райсуду Христина Мисько визнала Яну Орлянську винною в сутенерстві і торгівлі людьми і призначила 5 років позбавлення волі. Однак суд звільнив її від ув’язнення і призначив 2 роки іспитового терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.