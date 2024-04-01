Жінці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.149 (торгівля людьми)

Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом торгівлі людьми щодо 27-річної уродженки Харківської області, яка вербувала та працевлаштовувала дівчат у європейську секс-індустрію.

Як повідомили у Нацполіції Львівщини 1 квітня, 27-річну уродженку Харківської області, яка тимчасово проживала у Львові, викрили правоохоронці спільно з прикордонниками. За даними слідства, жінка організовувала виїзд дівчат у країни Західної Європи для працевлаштування їх у секс-індустрії.

Вона спілкувалась з потенційними «клієнтками» у різних месенджерах, узгоджуючи деталі щодо переправлення їх через державний кордон України, а також щодо подальшого працевлаштування у сфері надання інтимних послуг. Одній із своїх жертв, 23-річній мешканці Херсонської області, зловмисниця запропонувала таку «роботу» у Франції на «вигідних умовах».

Жінці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.149 (торгівля людьми) ККУ. Санкція статті передбачає покарання –позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Досудове розслідування триває, суд обрав підозрюваній запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави.