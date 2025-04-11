Рівненський міський суд виніс вирок Анастасії Карпюк за сутенерство. Обвинувачена втягнула у заняття проституцією жінку, яка мала матеріальні труднощі, а 15% прибутку забирала собі. За скоєне їй призначили рік іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 8 квітня, у грудні 2024 року Анастасія Карпюк запропонувала роботу знайомій, яка перебувала у вразливому стані через фінансові труднощі. Жінка мала надавати сексуальні послуги, а обвинувачена гарантувала їй безпеку та пошук клієнтів. Також, згідно з домовленістю, сутенерці належали 15% прибутку від вартості кожної замовленої послуги.

За даними слідства, Анастасія Карпюк влаштовувала зустрічі жінки з клієнтами в автомобілі поблизу місцевих лікарень, у квартирі або ж у номері готелю «Нірвана». Вартість послуг обвинувачена оцінила у 3000 грн.

Сутенерка повністю визнала свою провину, розкаялася у вчиненому та просила суворо її не карати.

Суддя Дмитро Яковлєв визнав Анастасію Карпюк винною за ч. 1 та 2 ст. 303 Кримінального кодексу України ( сутенерство або втягнення в заняття проституцією), проте звільнив від основного покарання й призначив рік іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.