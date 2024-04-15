Здолбунівський районний суд виніс вирок братам Миколі та Віктору Романюкам за сутенерство. Чоловіки шукали соціально незахищених жінок і пропонували їм роботу з надання сексуальних послуг. Так, вони втягнули у проституцію двох жительок Рівненщини, для яких знаходили клієнтів та організували «побачення». За скоєне обвинуваченим призначили по року іспитового терміну.

Як йдеться у вироку суду від 10 квітня, із жовтня 2023 року по лютий 2024 року Микола та Віктор Романюки неофіційно працювали таксистами, паралельно шукаючи жінок для заняття простутицією. За цей час вони познайомилися з двома жительками Здолбунова, яким запропонували роботу з надання сексуальних послуг. Жінки погодилися, тож брати шукали їм клієнтів, орендували приміщення та автомобілі для зустрічей з чоловіками.

Правоохоронці зафіксували щонайменше сім випадків, коли завербовані братами жінки надавали інтимні послуги. Робили вони це на автостоянці біля місцевого магазину в Здолбунові або у готелі «Зоря». У середньому жінки брали по 2 500 грн за свої послуги.

Відомо, що Микола та Віктор Романюки – уродженці села Смідин Волинської області, обидва одружені, з вищою освітою та раніше не судимі. Свою вину вони визнали.

Суддя Олег Кушнір визнав чоловіків винними за ч.2 ст.303 ККУ (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією, вчинене за попередньою змовою щодо кількох осіб) й звільнив від покарання, якщо вони протягом року не вчинять нового кримінального правопорушення. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.