Волинські поліцейські викрили жителя Рівненщини, який змушував дівчат займатися проституцією

У Луцьку поліцейські викрили 45-річного зловмисника, який втягував жінок у заняття проституцією. Чоловік шантажував потерпілих, аби змусити їх працювати. Тепер йому загрожує від чотирьох до семи років позбавлення волі. Про це 28 березня повідомили в поліції Волинської області.

За інформацією правоохоронців, упродовж 2023 року 45-річний житель Рівненщини шантажем спонукав жінок займатися проституцією. Чоловік винаймав помешкання у Луцьку, де здійснював нагляд і контроль за потерпілими, які надавали послуги сексуального характеру, охороняв їх, а також публікував оголошення про секс-послуги в інтернеті.

Як уточнили ZAXID.NET у прес-службі поліції, вартість послуг за годину становила 4000 грн. Точну кількість жінок, яких сутенер втягнув у проституцію, наразі встановлюють.

Слідчі оголосили зловмиснику про про підозру за ч.1,2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.