Сарненський районний суд Рівненської області виніс вирок місцевому жителю, який, працюючи таксистом, займався сутенерством. За кримінальну правопорушення суд призначив йому 4 роки тюрми, але звільнив від покарання з іспитовим терміном.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні 2024 року, правоохоронці встановили, що у вересні 2023 року Костянтин Демковець привозив жінок для надання сексуальних послуг своїм клієнтам. Чоловіки розраховувались із обвинуваченим, який потім передавав частину грошей повіям. Правоохоронці затримали жителя Рівненщини та порушили щодо нього кримінальну справи за ч.2 ст.302 ККУта ч.2 ст.303 ККУ.

У суді обвинувачений свою провину визнав та розповів, що у вказаний час працював у службі виклику таксі та шукав клієнтів для знайомих жінок, які навали сексуальні послуги. Обвинувачений розповів, що розповідав про повій пасажирам таксі, якщо їх цікавили «послуги дівчат», то він підвозив їх до готелю, який перед цим бронював.

Справу розглянула суддя Тетяна Ведяніна, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. Вона визнала обвинуваченого винним у кримінальних правопорушення, призначивши йому 4 роки тюрми, але звільнила від покарання з річним іспитовим терміном. Вирок ще можна оскаржити.