Личаківський районний суд Львова виніс вирок вебкаммоделі за виготовленні та розповсюдження порнографії. За кримінальне правопорушення мешканці Львівської області призначили 68 тис. грн штрафу та зобов’язали компенсувати витрати на проведення експертиз.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні 2024 року, мешканку Львівщини обвинувачували у створення порнографії. За даними правоохоронців, вона зареєструвалась на сайті під псевдонімом та працювала, як вебкаммодель, виконуючи еротичні бажання клієнта на камеру.

Правоохоронці у липні 2023 року викрили діяльність Вікторії Оршак. У вироку суду вказано, що клієнтом вебкаммоделі був чоловік, залучений до конфіденційного співробітництва. Він перерахував сервісу, де працювала жінка, 385 доларів, з яких 30% отримувала модель, а інші гроші її працедавець.

Щодо мешканки Львівщини порушили кримінальну справу за ч.2 ст.301 ККУ. У суді вона визнала свою провину та розповіла, що у інтернеті знайшла роботу, де працюють моделі, та була переконана, що не вчиняє жодного правопорушення.

Суддя Роман Грицко визнав жінку винною у кримінальному правопорушенні, призначивши їй покарання – 68 тис. грн штрафу та зобов’язав відшкодувати 8,7 тис. грн процесуальних витрат. Вирок ще можна оскаржити.