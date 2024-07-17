У суді Володимир Пришляк свою провину визнав

Залізничний районний суд виніс вирок керівнику відділу ІТ Львівського локомотиворемонтного заводу Володимиру Пришляку, який зберігав дитячу порнографію. Суд призначив йому 2 роки пробаційного нагляду.

Як вказано в матеріалах справи, із жовтня 2023 року він завантажував з інтернету порнофото та відео з дітьми без мети розповсюдження. Слідчі зафіксували декілька таких епізодів. У березні 2024 року його викрили поліцейські та повідомили про підозру за ч. 1 ст. 301-1 ККУ.

У суді він свою провину визнав і попросив суворо його не карати. Враховуючи обставини справи, суддя Залізничного райсуду Наталія Палюх визнала Володимира Пришляка винним у зберіганні дитячої порнографії та призначила 2 роки пробаційного нагляду з позбавленням права обіймати посади, повʼязані в навчанням та вихованням дітей. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.