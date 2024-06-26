Суд покарав тернополянина за звантаження і зберігання дитячого порно. Обвинуваченому призначили рік пробаційного випробування і заборонили обіймати посади, які передбачають спілкування з дітьми терміном на 1 рік. Також чоловік повинен в держбюджет заплатити понад 22 тис. грн за судові експертизи.

Тернополянина, який завантажував з інтернету і зберігав в себе вдома дитяче порно, правоохоронці викрили в 2020 році. Кіберфахівці поліції встановили, що фахівець публічних закупівель приватного підприємства «Техномістбуд холдинг» Андрій Возьмін протягом півтора місяця з липня 2020 року завантажував з інтернету різні відео файли, що містять дитячу порнографію.

«Обвинувачений у період часу із 16:09 4 липня 2020 по 20:16 18 серпня 2020, перебуваючи вдома, отримав доступ до відео та фотофайлів дитячої порнографії. Зробив він це за допомогою персонального комп’ютера, в якому знаходився жорсткий диск Segate, ємністю 1 ТВ пам’яті, і використовуючи інтернет з допомогою програми uTrorren. Він завантажив файли і зберігав їх на своєму комп’ютері до моменту виявлення та вилучення їх під час обшуку 25 грудня 2023 року​​​​», – йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 11 червня.

Загалом під час обшуків правоохоронці виявили ще один накопичувач пам’яті місткістю 500 ГБ. Допитaний пiд чac cудового розгляду обвинувaчeний cвою вину у вчинeннi iнкримiновaних йому кримiнaльних прaвопорушeнь визнaв повнicтю. Чоловік розкaявcя тa пiдтвeрдив зaзнaчeнi в обвинувaльному aктi обcтaвини, однак вiдмовивcя вiд нaдaння покaзaнь проти себе.

Суддя Тернопільського міськрайонного суду Валентин Ломаків при призначенні покарання врахував те, що Андрій Возьмін раніше несудимий, має постійне зареєстроване місце проживання, позитивну характеристику, працює, а також чоловік сам визнав свою вину і щиро розкаявся. Обставин, які б обтяжували покарання обвинуваченого судом не встановлено.

Суддя визнав тернополянина винним та призначив йому за покарання у виді пробаційного нагляду на строк 1 рік з позбавленням права обіймати посади пов’язані з навчанням та вихованням дітей або займатися діяльністю пов’язаною з роботою з дітьми на строк 1 рік. Також він повинен заплатити понад 22 тис. грн за судові експертизи в дохід держави. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.