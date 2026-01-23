Підозрюваного затримали під час отримання першої частини грошей

Правоохоронці затримали інструктора навчального центру базової загальновійськової підготовки (БЗВП) на Рівненщині, який організовував незаконну втечу мобілізованих з полігону. Про це у пʼятницю, 23 січня, повідомила пресслужба ДБР.

За даними слідства, інструктор запропонував одному з мобілізованих за 3 тис. доларів допомогти залишити територію центру. Тисячу доларів чоловік мав передати безпосередньо на полігоні, ще 2 тис. доларів – його мати після вивезення сина.

ДБР затримало інструктора під час отримання першої частини грошей. За попередніми даними, підорюваний діяв не самостійно. З кінця 2025 року мобілізованих системно вивозили з полігону за гроші, а для цього використовували підроблені перепустки та документи, що імітували накази керівництва.

Слідство триває. Правоохоронці перевіряють інших співробітників центру та цивільних, які могли бути причетні до схеми.

Інструктору повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 408 КК України (організація дезертирства в умовах воєнного стану, вчинена за попередньою змовою). Суд обрав йому тримання під вартою без права внесення застави. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Це вже другий задокументований випадок подібної схеми у Рівненській області. Раніше ДБР викривало допомогу у самовільному залишенні навчального центру військовослужбовцями, які проходили підготовку.