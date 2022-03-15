За час повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну російські окупанти вбили трьох журналістів, ще щонайменше 35 – поранені під час обстрілів.

«Окупанти РФ ведуть боротьбу з об’єктивним висвітленням їхніх військових злочинів в Україні – вбивають та обстрілюють журналістів. Від рук рашистських бойовиків постраждало вже щонайменше 35 журналістів. Трьох убито», – повідомила у вівторок, 15 березня, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Омбудсменка нагадала прізвища загиблих від рук російських окупантів журналістів:

Журналіст Віктор Дудар загинув під час бойових дій під Миколаєвом.

Телеоператор Live Євген Сакун загинув під час ракетного обстрілу в Києві.

Громадянин США Брент Рено, відеожурналіст, документаліст був убитий на блокпосту в Ірпені на Київщині.

Багато журналістів отримали поранення від цілеспрямованих обстрілів ворога:

Броньований автомобіль з маркуванням «преса» швейцарського журналіста Гійома Бріке під час руху в бік Миколаєва був обстріляний російськими військовими. Журналіст отримав поранення.

Двоє журналістів чеського видання Voxpot Майда Сламова і Войтех Богач потрапили під обстріл російських військ.

Два данські кореспонденти видання Ekstra-Bladet − журналіст Стефан Вайхерт і фотограф та репортер Еміль Фільтенборг Міккельсен зазнали вогнепальних поранень.

Російські війська напали на британську телевізійну групу Sky News – головний кореспондент Стюарт Ремзі та його чотири колеги поверталися до Києва, коли потрапили в засідку.

Куля влучила Ремзі в спину, оператора Річі Моклера врятував бронежилет, по якому стріляли двічі.

Під прицільним вогнем об’єкти телевізійної інфраструктури України – ворог намагався знищити Київську, Луцьку, Рівненську телевежі, захопив телевежі та телевізійні студії у тимчасово окупованих містах.

«Вбивства та обстріли журналістів є грубим порушенням Гаазьких конвенції і декларації, Женевської конвенції про захист жертв війни і Додаткових протоколів до неї та Конвенції про закони і звичаї суходільної війни, які встановлюють гарантії безпеки для журналістів», – наголосила Людмила Денісова та закликала міжнародні правозахисні організації посилити тиск на Росію для припинення воєнної агресії проти України.