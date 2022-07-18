Район Брайтон-Біч є найбільшим російськомовним районом Нью-Йорка

Міська рада Нью-Йорка схвалила законопроект про перейменування Брайтон-Біч-Авеню та Коні-Айленд-Авеню в Брукліні на «Український шлях». Про це повідомив представник України при ООН Сергій Кислиця у Twitter.

«14 липня міська рада Нью-Йорка схвалила законопроект про перейменування Брайтон-Біч-авеню та Коні-Айленд-авеню в Брукліні на Український шлях», – йдеться у повідомленні дипломата.

On 14 July the New York City Council approved a bill to rename Brighton Beach Avenue and Coney Island Avenue in Brooklyn as Ukrainian Way pic.twitter.com/ljTo8oJTnr — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) July 18, 2022

Як зазначає «Суспільне» район Брайтон-Біч став відомим у середні 1970-х років. Переважно через густоту поселення російськомовних вихідців з країн колишнього СРСР. Місце почали називати «Маленька Одеса».

На Брайтон-Біч-авеню розташовуються традиційні етнічні ресторани й продовольчі ринки. Наразі тут знаходиться найбільша російськомовна інфраструктура Нью-Йорка, зокрема заклади, радіостанції, магазини, газети, школи та багато іншого.

Перейменування стосуватиметься лише двох авеню, а не цілого однойменного району, який знаходиться поряд.

Згідно із законопроектом, Вудсайд-авеню між 76-ю та 79-ю вулицями у Квінсі перейменують на «Маленький Таїланд», оскільки район добре відомий у всьому місті завдяки великій кількості тайських ресторанів та інших підприємств. Загалом законопроект торкнувся 78 магістралей та громадських місць у всьому місті. Він буде відправлений меру Еріку Адамсу для остаточного затвердження.