Борис Джонсон підтримує Україну у боротьбі з воєнною агресією Росії

У Солонківській громаді біля Львова вирішили дерусифікувати низку вулиць. Їх назвуть на честь відомих українців. А одна з вулиць носитиме ім’я прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Таке рішення прийняв виконком місцевої сільради у вівторок, 3 квітня.

«У з’язку з подіями, які відбуваються в Україні, 3 квітня на засіданні виконавчого комітету Солонківської ради ми вирішили «дерусифікувати» назви деяких вулиць, які наразі носять імена російських вчених, культурних діячів та військових Радянської армії», – повідомив голова Солонківської громади, екс-нардеп Богдан Дубневич у Facebook.

Зокрема, була прийнята пропозиція одну з вулиць у селі Солонка перейменувати на честь прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, який є прихильником та другом України. Яку саме вулицю в Солонці назвуть іменем Бориса Джонсона ще вирішують.

Також перейменують низку інших вулиць:

у селі Малечковичі – вул.Чехова на вул. Степана Чернецького (автора пісні-гімну Українських січових стрільців «Ой у лузі червона калина»); вул. Чайковського на вул. Василя Сліпака (всесвітньо відомого українського оперного співака, який загинув у війні на сході України); вул. Бічна (бічну Чайковського) на вул. Юрія Руфа (українського поета та громадського діяча, який загинув у війні з Росією);

– вул.Чехова на вул. Степана Чернецького (автора пісні-гімну Українських січових стрільців «Ой у лузі червона калина»); вул. Чайковського на вул. Василя Сліпака (всесвітньо відомого українського оперного співака, який загинув у війні на сході України); вул. Бічна (бічну Чайковського) на вул. Юрія Руфа (українського поета та громадського діяча, який загинув у війні з Росією); у селі Нагоряни – вул. Тургенєва на вул. Садова (фактично це стара назва частини вулиці Садова);

– вул. Тургенєва на вул. Садова (фактично це стара назва частини вулиці Садова); у селі Солонка – вул. 1-го листопада на вул. Героїв Майдану.

Зазначимо, ініціатива називати вулиці на честь прем’єра Британії Бориса Джонсона не нова в Україні. Раніше на честь Бориса Джонсона назвали нову набережну у Василькові на Київщині, такі ж пропозиції обговорюють в Олександрії на Кіровоградщині та на Одещині.