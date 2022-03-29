На думку Бориса Джонсона, тиск на президента Росії необхідно посилити

Угоди про припинення вогню між Росією та Україною буде недостатньо для скасування санкцій проти країни-агресора, які запровадила Велика Британія. Про це заявив прем'єр-міністр Об’єднаного королівства Борис Джонсон на засіданні кабінету міністрів у вівторок, 29 березня, інформує Reuters.

«Прем'єр-міністр сказав, що саме припинення вогню не стане причиною для зняття санкцій Великобританії з Росії», – сказав прес-секретар Джонсона журналістам, розповідаючи про засідання кабінету міністрів.

На думку Бориса Джонсона, тиск на президента Росії Владіміра Путіна необхідно посилити як шляхом подальших економічних заходів, так і надання військової допомоги, щоб Росія повністю змінила курс.

Як інформував ZAXID.NET, Україна на переговорах у Стамбулі виступила з пропозицією про підписання нового міжнародного договору про гарантії безпеки. Гарантії безпеки для України є можливим дипломатичним форматом завершення війни. Детальніше про них – читайте в нашому матеріалі.

Напередодні президент України Володимир Зеленський обговорив з Джонсоном критичну гуманітарну ситуацію в заблокованих містах та розповів про перебіг мирних переговорів. Сторони обговорили посилення санкцій проти РФ та оборонну співпрацю України й Великої Британії.

Сам прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на саміті НАТО закликав країни-учасниці допомогти Україні в боротьбі проти російської агресії.