Прем’єр-міністр Борис Джонсон заявив, що британці не стоятимуть осторонь, поки Росія стирає українські міста в порох

У четвер, 24 березня, під час зустрічі лідерів країн НАТО та «Великої сімки» у Брюсселі, уряд Великої Британії має намір оголосити про «новий великий пакет військової підтримки» України у її протистоянні російській агресії. Про це повідомили на офіційному сайті британського уряду.

Пакет підтримки включатиме 6 тис. ракет для протитанкової та фугасної зброї, а також 25 млн фунтів стерлінгів (33 млн доларів США) на фінансову підтримку українських військових.

Таким чином допомога британців у вигляді летальної зброї збільшиться більш ніж удвічі.

Раніше Велика Британія уже вже надала Збройним силам України понад 4 тис. одиниць протитанкової зброї, включаючи системи NLAW та ракети Javelin.

Британський уряд також постачає високошвидкісні зенітні ракети Starstreak, щоб допомогти українцям захиститися від бомбардувань з повітря та допомагає з амуніцією, зокрема з бронежилетами, шоломами та черевиками.

Наразі загальна фінансова підтримка з боку Об’єднаного королівства з урахуванням гуманітарної та економічної допомоги досягла 400 млн фунтів стерлінгів (528 млн доларів).

Велика Британія також надасть додаткові 4,1 млн фунтів стерлінгів (5,4 млн доларів) для всесвітньої служби BBC World Service для боротьби з дезінформацією в Росії та Україні. Також країна обіцяє допомогу в розслідуванні військових злочинів Міжнародним кримінальним судом, інформує ВВС.

«Ми не можемо і не будемо стояти осторонь, поки Росія стирає українські міста в порох. Сполучене Королівство працюватиме з нашими союзниками, щоб посилити військову та економічну підтримку України, зміцнюючи її оборону, коли вони переломлять хід у цій боротьбі», – зауважив з цього приводу прем’єр-міністр Борис Джонсон.

Він також наголосив, що Путін уже зазнав краху в Україні, а український народ продемонстрував себе надзвичайно хоробрим і наполегливим у захисті своєї батьківщини.