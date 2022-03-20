Борис Джонсон вважає, що країн Заходу не повинні повторити помилку 2014 року

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив, що Захід не повинен намагатися «нормалізувати відносини» з президентом Росії Володимиром Путіним після його неспровокованого вторгнення в Україну.

Виступаючи на конференції Консервативної партії 19 березня, Джонсон назвав воєнні дії Росії проти України «поворотним моментом для світу», передає «Радіо Свобода».

«У світі дехто каже, що нам краще примиритися з тиранією... Я вважаю, що вони глибоко помиляються», – сказав британський прем’єр під час виступу в місті Блекпул.

«Намагатися після цього нормалізувати відносини з Путіним, як ми зробили в 2014 році, означало б знову зробити ту саму помилку, і саме тому Путін повинен зазнати невдачі. Це поворотний момент для світу, і це момент вибору. Це вибір між свободою і гнобленням», – сказав він.

Раніше міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс заявила газеті The Times, що Кремль, схоже, використовує мирні переговори між Москвою і Києвом як «димову завісу» для перегрупування російських військ та більш екстремальних військових дій.