Сучасні російські КамАЗи комплектувалися деталями, виготовленими у США та Європі

Міноборони країни-агресорки терміново збирає дані про державні контракти в рамках оборонного замовлення, які перебуває на межі зриву через санкційний тиск. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Розвідники повідомляють, що судячи з вимоги начальника управління військових представників МО РФ, яка надійшла до оборонних підприємств держави окупанта, нездатність продовжувати виробництво пов’язана зі зростанням цін на сировину, матеріали і комплектуючі.

«Протягом останніх десятиліть військове виробництво та «переозброєння» армії РФ стало можливим за рахунок масової закупівлі іноземних технологій, матеріалів та електроніки. Без цієї можливостей продовжувати виробництво сучасної зброї (ракет, танків, літаків) стало фактично неможливим», – йдеться у повідомленні.

Розвідники також повідомили, що на сьогодні яскравим прикладом «технологічної незалежності» та «імпортозаміщення» РФ став завод КАМАЗ.

«Сучасні моделі, які випускалися заводом, комплектувалися двигунами Cummins (США), коробкою передачі ZF (Німеччина) та паливною апаратурою Bosch (Німеччина). Наразі там були вимушені повернутися до випуску моделей 1960-х років, які росіяни назвали «класичними», – йдеться у повідомленні.

Як інформував ZAXID.NET, США введуть санкції проти постачальників технологій для армії РФ. Нові санкції спрямовані на компанії, через які Росія купує товари військового призначення.