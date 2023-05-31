Раніше вулиця мала назву Льва Толстого

У середу, 31 травня, у Львові урочисто відкрили вулицю імені Патріарха Любомира Гузара. Відкриття нещодавно перейменованої вулиці відбулося у день шостих роковин смерті предстоятеля Української Греко-Католицької Церкви Патріарха Любомира Гузара.

Вулиця Патріарха Любомира Гузара розташована у Личаківському районі Львова, сполучає вулиці Тарнавського та Ольги Басараб. Раніше вул. Патріарха Любомира Гузара мала назву Льва Толстого. Її перейменували у межах деколонізації топоніміки у Львівській МТГ.

«Ця вулиця - пам'ять про Блаженнішого, який любив свій народ і жив для нього. По собі він не залишив ніяких маєтків, але залишив велику духовну спадщину», – зазначив Митрополит та Архієпископ Львівський УГКЦ Владика Ігор Возьняк.

На урочисте відкриття прийшли міський голова Львова Андрій Садовий, Митрополит та Архієпископ Львівський УГКЦ Владика Ігор Возьняк та інші представники духовенства, також прийшли міські та обласні депутати.