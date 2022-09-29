На засіданні Львівської міської ради у четвер, 29 вересня, депутати проголосували за перейменування ще 8 вулиць, переважно у центрі міста. Наприклад, вулиця Володимира Короленка, де розташований катедральний собор УПЦ МП, перейменована на честь загиблого керівника «Правого сектору» Львівщини Тараса Бобанича «Хаммера», повідомив заступник мера Андрій Москаленко.

Депутати підтримали напрацювання робочої групи щодо нових назв вулиць і проголосували за перейменування. Відтак нові назви отримали такі вулиці:

вул. Софії Ковалевської → вул. Академіка Катерини Ющенко (винахідниці та кібернетикині, не плутати з дружиною президента Ющенка)

вул. Миколи Лобачевського → вул. Союзу Українок

вул. Івана Айвазовського → вул. Софії Караффи-Корбут

вул. Петра Чайковського: частина вулиці від просп. Т. Шевченка до вул В. Стефаника → вул. Мирослава Скорика, а частина вулиці від вул. Стефаника до Львівської Цитаделі → вул. Цитадельна

вул. Володимира Філатова → вул. Ігоря Дашка

вул. Антона Чехова → вул. Патріарха Димитрія Яреми

вул. Василя Жуковського → вул. Василя Кука

Окрім того, на наступному засіданні депутати розглянуть пропозиції назвати громадські простори на честь Романа Іваничука та Артемія Демида.

Нагадаємо, перейменування вулиць відбувається в межах деколонізації топоніміки Львова. Загалом у Львівській міській територіальній громаді вже перейменовано 53 вулиці.