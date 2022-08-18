Депутати Львівської міської ради на засіданні у четвер, 18 серпня, перейменували 20 вулиць Львова. Окрім того, у місті з'являться сквер «Закапелок Маркіяна Іващишина» та площа Станіслава Лема.

Як повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, депутати підтримали напрацювання робочої групи щодо перейменування вулиць в межах деколонізації топоніміки.

Зокрема, перейменовано такі вулиці:

вул. В.Комарова - вул. Братів Дужих

вул. М. Врубеля - вул. Еммануїла Миська

вул. Д. Мєндєлєєва - вул. Євгена Гладишевського

вул. І. Павлова - вул. Грицька Чубая

вул. П. Шеремети - вул. Левка Лукʼяненка

вул. Л. Жемчужникова - вул. Стефанії Шабатури

вул. Визвольна - вул. Богдана Гаврилишина

вул. Металістів - вул. Владислава Веливока

вул. О. Венеціанова - вул. Карла Звіринського

вул. С. Мельничука - вул. Євгена Лисика

вул. В. Перова - вул. Сембратовичів

вул. І. Михальчука - вул. Кавова

вул. К. Рилєєва - вул. Івана Вакарчука

вул. О. Герцена - вул. Ігоря Білозіра

вул. О. Засядька - вул. Павла Сбитова

вул. Заводська - вул. Софії Яблонської

вул. М. Глінки - вул. Галицької Армії

вул. М. Скрипника - вул. Михайла Гориня

вул. О. Шумського - вул. Академіка Ярослава Ісаєвича

вул. Коряцька - вул. Віталія Сапила

Окрім того, депутати проголосували за створення скверу «Закапелок Маркіяна Іващишина» між вул. Вірменською та пл. Музейною та площі фантаста і філософа Станіслава Лема на перехресті вулиць Академіка А. Сахарова та Д. Вітовського.Також депутати вирішили перейменувати частину вулиці Козельницької (від. Вул. Стрийської до Центру ім. Митрополита Андрея Шептицького) на вулицю Сокола-Батька.

Додамо, що перш ніж виносити перейменуванян вулиць на розгляд депутатів, їх узгоджує спеціальна комісія. Крім того, за нові назви для вулиць проводилось онлайн-голосування. Судячи з рішення депутатів, у більшості випадків результати голосування мешканців співпали з кінцевим рішенням комісії, яке було винесене на голосування. Втім на перейменування деяких вулиць думки львів'ян та експертів з комісії розбіглись.

Так, результати онлайн-опитування вказують, що більшість мешканців віддали свої голоси за перейменування вул. Венеціанова на Богдана Весоловського, вул. Мельничука на вул. Івана Драча, вул. Шумського на вул. Богдана Ступки, вул. Василя Перова на Каштелянську, вул. Мєндєлєєва на вул. Марії Склодовської-Кюрі. А щодо вул. Рилєєва, то мешканці під час онлайн-опитування віддали найбільше голосів на перейменування цієї вулиці на вул. Весни Народів, а от депутати проголосували за зміну назви на вул. Івана Вакарчука, хоч такого варіанту не було на голосуванні.

Загалом у Львові підлягає перейменованню 53 вулиці. 39 вулиць вже отримали нові назви, дві вулиці приєднано до існуючих, і ще одна перейменованоа в межах садового кооперативу. Ще 11 вулиць буде найменовано на найближчих засіданнях сесії, уточнив Москаленко.