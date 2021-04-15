У курортному містечку Моршин на Львівщині планують провести колективну вакцинацію населення. Упродовж 3-4 тижнів у місті, де проживає 4300 осіб, планують вакцинувати до 3000 мешканців та працівників санаторіїв. Таким чином Моршин стане першим містом в Україні, де проведуть колективну вакцинацію населення. Курортному містечку реалізація такого пілотного проекту дозволить стати безпечним місцем для туристів.

Як розповів ZAXID.NET міський голова Моршина Руслан Ільницький, кілька тижнів тому міська рада Моршина звернулась до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з пропозицією вакцинувати населення курортного містечка від коронавірусу.

«Був лист міської ради до прем’єр-міністра з пропозицією вакцинувати населення Моршина у короткий термін поза національним етапом, щоб зробити безпечні умови у місті для мешканців і що також важливо для нас – для туристів. Тут ідеться про так званий колективний імунітет місцевого населення і працівників закладів Моршина незалежно від місця їхнього проживання. Таким чином ми хотіли відкрити місто для туристів, для оздоровлення. Під час карантину такі курортні міста, Моршин дуже сильно постраждали, бо бюджет міста найбільше наповнюється саме від туризму», – розповів Руслан Ільницький.

За словами мера Моршина, прем'єр-міністр відреагував на пропозицію місцевої влади та дав доручення Міністерству охорони здоров'я та Львівській ОДА опрацювати можливість колективної вакцинації мешканців Моршина.

«Уже підключився лабораторний центр МОЗу, вони приїжджали до нас і пояснювали, як усе буде відбуватися. І сьогодні ми отримали першу партію вакцин, щоб завтра почати вакцинацію», – пояснив Руслан Ільницький.

У Моршині одночасно працюватиме два пункти вакцинації: у санаторії «Моршинкурорт» та у відділенні «Лікувально-діагностичного центру». Окрім того, працюватиме мобільна бригада, яка буде щепити працівників санаторіїв та інших закладів міста.

За словами Руслана Ільницького, сімейні лікарі Моршина опитали своїх пацієнтів, і більш ніж половина мешканців містечка попередньо погодилась на вакцинацію. Загалом протягом місяця у Моршині планують вакцинувати близько 3000 людей – це мешканці містечка та працівники санаторіїв віком від 18 років, які мешкають у сусідніх населених пунктах. Для колективної вакцинації населення Моршина Львівський лабораторний центр МОЗ України зарезервує вакцину CoronaVac.

Додамо, що загальне населення Моршина становить орієнтовно 4300 осіб.