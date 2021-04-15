На Львівщині починають вакцинацію китайським препаратом CoronaVac
Щеплення цією вакциною отримають освітяни та маломобільні групи населення
На Львівщині 15 квітня почали вакцинацію від коронавірусу китайським препаратом CoronaVac, який виготовляють на фармацевтичному заводі Sinovac BioNTech. Нею щепитимуть освітян.
Як повідомили у Львівській ОДА, у область прибуло 11,2 тис. доз. Цією вакциною щепитимуть працівників освіти, які залучені до проведення ЗНО, а також маломобільні групи населення та їхніх опікунів.
«У Львівській області вже пройшли навчання чотири бригади (Моршинська МЛ, Золочівська РЛ, Яворівська РЛ та 6 МКП), які розпочинають вакцинувати мешканців цим препаратом. Подальшу участь у вакцинації братимуть всі мобільні бригади, які були навчені для роботи з AstraZeneca. Таким чином ми збільшимо охопленість вакцинацією населення нашої області та зменшимо ризик поширення хвороби», – розповів директор департаменту охорони здоров’я ЛОДА Орест Чемерис.
Зазначимо, що CoronaVac є інактивованою вакциною з терміном придатності 2 роки. Перевозити та зберігати вакцину можна при температурі 2-8°C. Її випускають у однодозових флаконах. Наразі вакцина виробництва Sinovac проходить завершальну стадію перевірки у ВООЗ. Загальна ефективність вакцини CoronaVac доходить до 83,5%. Для формування імунітету потрібно отримати дві дози з інтервалом у два тижні.
Нагадаємо, що станом на 15 квітня у Львівській області від Covid-19 провакцинували понад 29 тис. мешканців. Вакцинацію на Львівщині почали 25 лютого. Перші щеплення почали робити вакциною англо-шведської компанії AstraZeneca Vaxzevria, яку виготовили на індійському фармацевтичному заводі. Також дозвіл на екстрене використання в Україні, крім CoronaVac, має американська вакцина Pfizer.