На Львівщину прибуло 11,2 тис. доз вакцини CoronaVac

На Львівщині 15 квітня почали вакцинацію від коронавірусу китайським препаратом CoronaVac, який виготовляють на фармацевтичному заводі Sinovac BioNTech. Нею щепитимуть освітян.

Як повідомили у Львівській ОДА, у область прибуло 11,2 тис. доз. Цією вакциною щепитимуть працівників освіти, які залучені до проведення ЗНО, а також маломобільні групи населення та їхніх опікунів.

«У Львівській області вже пройшли навчання чотири бригади (Моршинська МЛ, Золочівська РЛ, Яворівська РЛ та 6 МКП), які розпочинають вакцинувати мешканців цим препаратом. Подальшу участь у вакцинації братимуть всі мобільні бригади, які були навчені для роботи з AstraZeneca. Таким чином ми збільшимо охопленість вакцинацією населення нашої області та зменшимо ризик поширення хвороби», – розповів директор департаменту охорони здоров’я ЛОДА Орест Чемерис.

Зазначимо, що CoronaVac є інактивованою вакциною з терміном придатності 2 роки. Перевозити та зберігати вакцину можна при температурі 2-8°C. Її випускають у однодозових флаконах. Наразі вакцина виробництва Sinovac проходить завершальну стадію перевірки у ВООЗ. Загальна ефективність вакцини CoronaVac доходить до 83,5%. Для формування імунітету потрібно отримати дві дози з інтервалом у два тижні.

Нагадаємо, що станом на 15 квітня у Львівській області від Covid-19 провакцинували понад 29 тис. мешканців. Вакцинацію на Львівщині почали 25 лютого. Перші щеплення почали робити вакциною англо-шведської компанії AstraZeneca Vaxzevria, яку виготовили на індійському фармацевтичному заводі. Також дозвіл на екстрене використання в Україні, крім CoronaVac, має американська вакцина Pfizer.