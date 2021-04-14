ФК «Карпати» обіцяє щепити від ковіду своїх «патронів» – уболівальників, що фінансово підтримують клуб на сервісі Patreon

ФК «Карпати» веде запис своїх вболівальників на вакцинацію від коронавірусу на платній платформі Patreon. У четвер, 15 квітня, футбольний клуб планує щепити більше сотні своїх фанатів та їхніх родичів, які щомісяця жертвують клубу гроші. Водночас директорка Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України заявляє, що вакцинувати будуть не всіх охочих, а лише тих фанів, хто старше 80 років.

Оголошення про можливість отримати вакцину від коронавірусу для вболівальників «Карпат», а також їхніх родичів, з’явилося на офіційному сайті футбольного клубу ще у неділю, 11 квітня. При цьому записатися на вакцинацію можна лише на сторінці ФК «Карпати» на сервісі благодійних пожертв Patreon – при цьому користувач має спочатку пожертвувати від 3 до 200 євро і лише тоді отримає повноцінний доступ до сторінки і може записатися на вакцинацію.

«Львівські «Карпати» погодились на пропозицію Департаменту охорони здоров’я ЛОДА пройти вакцинацію від COVID-19, щоб на власному прикладі, як лідери громадської думки, показати її важливість та безпечність… Ми надаємо можливість зробити щеплення і нашим вболівальникам. Запис проводиться на сторінці «Карпат» на Patreon, де є всі необхідні для цього інструменти – база контактів, комунікація та контроль кількості осіб. Кожен з патронів може взяти двох родичів, старше 65 років», – йдеться у повідомленні на сайті ФК «Карпати».

Речник ФК «Карпати» Сергій Болотніков запевнив ZAXID.NET, що Patreon для запису на вакцинацію обрали через зручність цієї платформи, а не для збільшення бази жертводавців.

«На Patreon у нас там є під 540 людей, ми можемо там проводити запис, з тими людьми спілкуватися, маємо базу контактів. Якби ми зараз почали у соцмережах збирати інформацію, то це дуже важко проконтролювати. Ми написали у Patreon пост і вболівальники в коментарях відписують, скільки їх буде. Ми потім по прізвищах їх розбиваємо на кілька списків і повідомляжмо, хто і коли має прийти. Окрім того, вони можуть брати двох родичів – це люди, які не жертвують [гроші на платформі Patreon]», – розповів Сергій Болотніков.

Насправді після публікації оголошення про вакцинацію кількість жертводавців ФК «Карпати», так званих «патронів», зросла до 592 (станом на 14 квітня), тобто не менше 50 нових користувачів пожертвували клубу від 3 до 15 євро кожен.

За словами Болотнікова, не всі існуючі жертводавці зголосилися на вакцинацію і загалом «Карпати» планують провакцинувати 100-200 «патронів» (незалежно від віку) та їхніх родичів старше 65 років.

Координатор з питань вакцинації коронавірусу на Львівщині Олег Когут заявив ZAXID.NET, що йому нічого не відомо про вакцинацію вболівальників «Карпат» у Львові. «Звернулися представники клубу з проханням вакцинувати тих видатних футболістів старшого віку, які є публічними особами. Я вперше чую, що збираються вакцинувати вболівальників, про них не йдеться взагалі», - сказав Олег Когут.

Натомість директорка Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України Наталія Іванченко заявила ZAXID.NET, що серед вболівальників «Карпат» будуть щепити лише тих людей, хто старше 80 років. Про масову вакцинацію підписників футбольного клубу у Patreon поки що не йдеться.

«Вони збирають своїх вболівальників 80 років і старше, бо зараз триває вакцинація осіб старшого віку. «Карпати» через свої мережі звертаються до таких людей і записують їх. Відповідно, будемо знати, яка кількість людей потребує, і таку кількість старших осіб будемо вакцинувати. Вони також створюють чергу очікування, і коли буде така можливість, зможуть вакцинуватися й інші вболівальники», – заявила Наталія Іванченко.

Зазначимо, що люди старші за 80 років підпадають під другу хвилю вакцинації, і їх зараз можуть вакцинувати незалежно від того, чи є вони вболівальниками чи «патронами» клубу.

Водночас у футбольному клубі переконують, що таки домовились з департаментом охорони здоров’я ЛОДА про акцію з вакцинації своїх «патронів», яка має відбутись у четвер, 15 квітня.

«Ми спочатку хотіли по програмі залишків отримати [вакцину] – ми до них звернулися і вони сказали, що спробують щось придумати. А потім вони самі сказали, що у них зараз достатньо вакцини, щоб провести таку акцію і щоб вакцинувати старших людей і разом з ними працівників клубу. Вболівальники – це теж частина нашого клубу, це патрони. Ми звернулися з ініціативою їх вакцинувати. Вболівальниками ми кажемо приводити з собою родичів старших 65 років і тоді вони теж можуть щепитися», – каже Сергій Болотніков.

Директор департаменту охорони здоров’я ЛОДА Орест Чемерис відмовився від коментарів з цього приводу.