На Львівщині щепилися від коронавірусу понад 10 тис. людей, здебільшого, медикивакцинацію від

На Львівщині триває підготовка до третього етапу вакцинації від коронавірусної інфекції. Уже зараз усі, хто хоче щепитися, можуть записатися на вакцинацію, повідомив 29 березня Львівський центр громадського здоров’я.

ЦГЗ нагадав, хто може щепитися від Covid-19 під час третього етапу вакцинації:

люди віком 65-79 років;

працівники сфери освіти;

працівники структур державної безпеки (Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Національна поліція України, Національна гвардія України, Служба безпеки України, військовослужбовці Збройних Сил України, Міністерство внутрішніх справ України).

«Якщо ви належите до працівників освіти або структур безпеки, повідомте своє керівництво про намір вакцинуватись. Якщо ви належите до цільової групи за віком, зверніться до свого сімейного лікаря для внесення у списки на вакцинацію», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, МОЗ розробило п’ять етапів вакцинації, під час яких планують провакцинувати усіх охочих. Зараз триває другий етап вакцинації, під час якого вакцинують медичних і соціальних працівників, людей віком 80 років і старших. Загалом станом на ранок понеділка, 29 березня, провакциновано понад 10 000 людей, здебільшого медпрацівників.

Окрім того, з 1 березня МОЗ дозволило щепити залишковими дозами вакцини публічних осіб для популяризації вакцинації. Нагадаємо, в одному флаконі є 10 доз, і зберігати його можна лише 6 годин після відкриття. Якщо є залишкові дози, ними вакцинують публічних людей. Щоб записатися у чергу, треба заповнити онлайн-анкету. Записатися у список на щеплення можна і у свого сімейного лікаря.

Як повідомила ZAXID.NET завідувачка відділу львівського Центру громадського здоров'я Уляна Жемелко, у чергу на вакцинацію через онлайн-анкету записалося 1666 осіб, з них залишковими дозами вакцини щеплено 98 людей.

МОЗ розробило інструкцію запису на вакцинацію: