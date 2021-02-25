Львівщина отримала 42200 доз вакцини від коронавірсу

Уночі 25 лютого на Львівщину надійшла перша партія вакцини від коронавірсу. Область отримала 42 200 доз вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield), якою планують вакцинувати 21 100 осіб (по дві дози на одну людину).

Як повідомила ZAXID.NET директорка Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України Наталія Тімко, вакцинацинувати медичних працівників розпочнуть вже сьогодні, у четвер, 25 лютого о 13:00. Першими щеплення від коронавірусу отримають працівники Львівської обласної інфекційної лікарні. На вакцинацію, за словами Наталії Тімко, записалося понад 80 працівників лікарні. Чи всіх провакцинують сьогодні невідомо, бо про вакцину повідомили пізно ввечері і, можливо, не всі зможуть приїхати.

Згодом провакцинують понад 1500 медиків, які працюють у лікарнях із хворими на Covid-19.

Проводитиме щеплення наразі одна мобільна бригада, медики якої пройшли відповідне сертифіковане навчання в Києві щодо роботи з вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Загалом на Львівщини створено 14 мобільних бригад з імунізації, які будуть вакцинувати медичних працівників 24 лікарень, які надають стаціонарну допомогу хворим на коронавірусну хворобу. Орієнтовно одна мобільна бригада може зробити до 100 вакцинацій за день, можливо дещо більше.

Вакцинація є добровільною. Дані про кожне щеплення вноситимуть в електронну систему охорони здоров’я, яка дозволяє на вимогу сформувати довідку про те, що людина пройшла вакцинацію від Covid-19.

Нагадаємо, вакцину Covishield за ліцензією Oxford-AstraZeneca виробляють в Індії у місцевому Інституті сироватки крові під брендом Covishield. Її виготовляють з ослабленої версії аденовірусу шимпанзе. Загалом препарат має широкий спектр дії. Коли вакцину вводять пацієнтові, вона стимулює імунну систему до продукування антитіл для атаки на будь-яку коронавірусну інфекцію.

Виробник рекомендує робити подвійне щеплення з інтервалом 4-12 тижнів. Однією з переваг препарату називають те, що його можна безпечно зберігати при температури від +2 до +8 градусів.