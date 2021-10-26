23 жовтня щеплення від коронавірус зробили майже 6,5 тисяч львів'ян

Станом на ранок вівторка, 26 жовтня, на Львівщині від коронавірусної інфекції зробили 1 009 447 щеплень, з них двома дозами – 420 190, повідомили у департаменті охорони здоров’я ЛОДА.

За даними головного управління статистики в Львівській області у нас проживає 2, 5 млн людей. Тож одну дозу вакцини отримали 23,6%, дві дози –16,8%.

За минулому добу, 25 жовтня, щеплення від ковіронавісної інфекції отримали 16 989 мешканців Львівщини, з них 12 453 – першу дозу, 4536 – другу. Учора в області працювали 19 центрів вакцинації та 157 пунктів щеплення.

1 009 447 людей, які зробили щеплення, вакцинувалися різними вакцинами:

вакциною «Covieshield» – 38 403 особи,

«Astra Zeneca» - 133 335,

«Coronavac» - 253 811,

«Pfizer» - 433 475,

«Moderna» - 150 423 особи.

За минулу добу у лабораторіях Львова провели 2831 ПЛР-тестів і отримали 1104 позитивні результати. До лікарень області госпіталізували 341 хворого. В реанімації перебуває 207 хворих, з них на апаратах ШВЛ – 65. Учора зафіксовано 31 летальний випадок.

Загалом станом на ранок 26 жовтня у лікарнях області перебуває 3114 хворих, з них вакциновані – 257 (в т. ч. двома дозами - 140).

У Львові та області триває вакцинація людей від коронавірусу. Доступними є вакцини: Pfizer, AstraZeneca, Coronavac.