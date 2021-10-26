На Львівщині зробили уже понад мільйон щеплень від коронавірусу
Дві дози вакцини отримали вже понад 420 тисяч людей
До теми
Станом на ранок вівторка, 26 жовтня, на Львівщині від коронавірусної інфекції зробили 1 009 447 щеплень, з них двома дозами – 420 190, повідомили у департаменті охорони здоров’я ЛОДА.
За даними головного управління статистики в Львівській області у нас проживає 2, 5 млн людей. Тож одну дозу вакцини отримали 23,6%, дві дози –16,8%.
За минулому добу, 25 жовтня, щеплення від ковіронавісної інфекції отримали 16 989 мешканців Львівщини, з них 12 453 – першу дозу, 4536 – другу. Учора в області працювали 19 центрів вакцинації та 157 пунктів щеплення.
1 009 447 людей, які зробили щеплення, вакцинувалися різними вакцинами:
- вакциною «Covieshield» – 38 403 особи,
- «Astra Zeneca» - 133 335,
- «Coronavac» - 253 811,
- «Pfizer» - 433 475,
- «Moderna» - 150 423 особи.
За минулу добу у лабораторіях Львова провели 2831 ПЛР-тестів і отримали 1104 позитивні результати. До лікарень області госпіталізували 341 хворого. В реанімації перебуває 207 хворих, з них на апаратах ШВЛ – 65. Учора зафіксовано 31 летальний випадок.
Загалом станом на ранок 26 жовтня у лікарнях області перебуває 3114 хворих, з них вакциновані – 257 (в т. ч. двома дозами - 140).
У Львові та області триває вакцинація людей від коронавірусу. Доступними є вакцини: Pfizer, AstraZeneca, Coronavac.