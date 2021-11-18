«ПриватБанк» у четвер, 18 листопада, попередив про нову шахрайську схему масового виманювання персональних даних і грошей під приводом виплат українцям за вакцинацію від коронавірусу.

За інформацією прес-служби банку, клієнтам приходить повідомлення про доступні виплати за вакцинацію на кілька тисяч гривень. Далі шахраї пропонують перейти за посиланням на фальшиву сторінку сайту, заповнити особисті дані та реквізити банківських карток. Як наголосили у «ПриватБанку», внаслідок таких махінацій користувачі можуть втратити гроші з рахунку.

У зв’язку з появою нової шахрайської схеми, «ПриватБанк» закликав своїх клієнтів не відкривати такі повідомлення від шахраїв і не реагувати на пропозиції про грошові компенсації чи виплати. Також у жодному разі не можна вводити свої особисті дані чи дані платіжних карток на підроблених сайтах чи мобільних сервісах.

Нагадаємо, 15 листопада президент Володимир Зеленський оголосив, що всі вакциновані українці отримають по тисячі гривень, які можна буде витратити на конкретний перелік послуг. За його словами, програма виплат розпочнеться 19 грудня. До кінця року на неї виділять 3 млрд грн, а ще стільки ж – на початку наступного року. 18 листопада Верховна Рада підтримала відповідний законопроект у першому читанні.

Отримати 1 тис. грн зможуть ті, хто пройшов повний курс вакцинації. Як виплачуватимуть кошти, наразі невідомо. Однак прем’єр-міністр Денис Шмигаль вже заявив, що гроші виплатять на віртуальні платіжні картки через застосунок «Дія». Витратити їх можна буде на квитки в кінотеатр, театр, на концерт, заняття спортом чи подорожі Україною потягом або літаком. Зеленський, у свою чергу, зазначив, що ті, хто не має смартфона або «Дії», також зможуть отримати виплату, але наразі невідомо, яким чином це відбуватиметься.