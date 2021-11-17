Повністю вакцинованим проти Covid-19 українцям будуть нараховувати по тисячі гривень на віртуальні платіжні картки через «Дію». Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на засіданні Кабінету міністрів 17 листопада, пише​ «Українська правда».

За його словами, програма запрацює з 19 грудня цього року і буде діяти в цьому році і до кінця наступного року. Тисячу гривень нараховуватимуть на віртуальні платіжні картки через додаток «Дія». Жодних податків на цю тисячу нараховуватися не буде. Також ці кошти жодним чином не вплинуть на отримання людьми субсидій.

«Програма запрацює з 19 грудня цього року і буде діяти в цьому році і до кінця наступного року. 3 мільярди гривень направляємо на програму в цьому році та ще 3 мільярди – на початку наступного з подальшим розширенням фінансування. Це окрема програма з загального фонду державного бюджету», – заявив Шмигаль.

Шмигаль зазначив, що рішення про виплатиту ініціював президент, аби заохотити до вакцинації, підтримати малий та середній бізнес, який постраждав через пандемію, стимулювати спортивний і культурний розвиток українців.

Їх можна буде витратити на придбання квитків у кінотеатри, театри, на концерти, заняття спортом та подорожі Україною потягом або літаком.