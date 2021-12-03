Гроші за вакцинацію не даватимуть готівкою через інфляційні ризики
Влада побоюється, що виплати за вакцинацію також можуть витратитися на імпорт
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Тисячу гривень, яку президент Володимир Зеленський пообіцяв усім вакцинованим двома дозами проти коронавірусу, не виплачуватимуть живими грошима, бо є ризик виведення їх з економіки та зростання інфляції. Про це заявив радник президента України з економічних питань Олег Устенко в коментарі телеканалу «Дом».
«Ось опозиція каже – дайте живими грошима. Але живі гроші мають зворотний бік медалі. Якщо ти роздаватимеш живими грошима, то ти взагалі можеш стимулювати інфляцію. Крім того, живі гроші можуть піти з української економіки, наприклад, витратитись на імпорт», – сказав він.
Радник президента наголосив, що, видаючи живі гроші, не можна проконтролювати, на що вони підуть.
Гроші надаватимуть через систему «Дія», а сфери, на які можна її витратити, будуть обмежені, бо одна з цілей програми – підтримати тих, хто найбільше страждає. За словами Устенка, найбільше завжди страждає сектор послуг.
Нагадаємо, 2 грудня Верховна Рада ухвалила закон про виплату вакцинованим українцям по 1 тис. Грн. 15 листопада цю програму ініціював президент України Володимир Зеленський.
Отримані на віртуальний рахунок гроші можна буде використати на спортзали, фітнес-клуби, театри, кінотеатри, кафе, квитки на подорожі в межах України, а нещодавно до цього переліку додали ще й купівлю книжок.
Попри те, що в Україні вже вакцинують неповнолітніх, гроші нараховуватимуть лише повнолітнім.