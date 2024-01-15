В одному з сіл Білоцерківського району на Київщині 18-річний батько вбив двомісячну доньку, намагаючись її заспокоїти. Про це в понеділок, 15 січня, повідомили в Київській обласній прокуратурі.

Як розповіли у відомстві, у день трагедії чоловік залишився вдома зі своєю двомісячною дочкою, оскільки дружина вийшла в магазин. Дівчинка вередувала, що сильно дратувало чоловіка. Тоді чоловік підійшов до візочка, де лежала дитина, та вдарив її по голові, аби «заспокоїти».

Згодом дитина перестала подавати ознаки життя. Коли приїхала «швидка» та правоохоронці, чоловік звинуватив у смерті дочки медиків, які напередодні лікували її від запалення легень.

Після проведення судово-медичного дослідження стало відомо, що дівчинка померла через отриману травму голови.

«18-річному батьку повідомили підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої», – повідомили в прокуратурі.

Наразі чоловік перебуває під вартою, йому загрожує позбавлення волі до 10 років.