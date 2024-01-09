Радехівський районний суд Львівщини визнав винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків Яну М., чий дворічний син отруївся таблетками та потрапив до лікарні. Жінку оштрафували на 850 грн.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у січні 2024 року, малолітній син Яни М. пізно ввечері 23 грудня потрапив до лікарні через отруєння медикаментами – хлопчик отруївся таблетками «Гліцисед». У матеріалах справи не вказано деталі щодо стану дитини. Згідно з свідоцтвом про народження, хлопчику два роки.

Поліція склали на матір хлопчика протокол про неналежне виконання батьківських обов’язків. На засідання суду Яна М. не прийшла, але подала заяву про визнання своєї вини.

Справу розглянула суддя Оксана Патинок, яка дослідила усі матеріали та оштрафувала Яну М. на 850 грн через неналежний догляд за дитиною. Також жінка має сплатити 605 грн судового збору. На постанову ще може бути подана апеляція.