Франківський районний суд Львова визнав винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків Євгенію Шашук, яка нетверезою заснула у парку Горіховий гай разом із 3-річною дитиною. Суд оштрафував жінку на 850 грн.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у грудні 2023 року, Євгенія Шашук вранці 1 жовтня гуляла з 3-річним сином у парку Горіховий гай. Жінка була нетверезою та заснула на лавці. Перехожі викликали на місце поліцію, бо жінка не реагувала на запитання та не могла чітко відповідати, поруч із нею в цей час була маленька дитина.

Євгенія Шашук надала письмові пояснення, у яких підтвердила, що вийшла на вулицю нетверезою разом з дитиною, лягла на лавку та заснула, коли прокинулась, то біля неї були поліцейські. Жінку та дитину з вулиці забрав чоловік, якому зателефонували поліцейські.

Щодо львів’янки поліцейські склали протокол про неналежне виконання батьківських обов’язків, також її притягували до відповідальності за появу у громадському місці у нетверезому стані.

Справу розглянув суддя Олександр Величко, який дослідив усі матеріали справи та визнав жінку винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків, призначивши їй 850 грн штрафу. Вона також має сплатити 537 грн судового збору. На постанову ще може бути подана апеляція.