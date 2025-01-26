Лукашенко наголосив, що удар по Мозирському НПЗ втягнуло б Білорусь у війну

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю відомому американському подкастеру Лексу Фрідману розповів, що на початку повномасштабного вторгнення Лукашенко пропонував йому атакувати НПЗ у Білорусі у відповідь на ракетні обстріли. Білоруський диктатор у неділю, 26 січня, заперечив слова Зеленського та назвав його «поганим шоуменом».

Білоруський диктатор Алєксандр Лукашенко заперечив слова Зеленського про те, що він пропонував Україні завдати удару по Мозирському нафтопереробному заводу у відповідь на вторгнення росіян. За його словами, коли він почув слова Зеленського, «йому стало погано».

«Клянусь вам, що такого не було. Ну навіщо ти це кажеш? Ти поганий шоумен. Ти навіть не Трамп», – сказав Лукашенко.

Він також наголосив, що удар по Мозирському НПЗ втягнуло б Білорусь у війну.

Як розповідав український президент, Лукашенко просив вибачення та наголошував, що він нібито не винен у тому, що з території Білорусі росіяни запускають ракети. Зеленський зазначив, що у телефонній розмові у перші дні повномасштабного вторгнення Росії Лукашенко стверджував, що «нічого не контролює, і це все Путін».