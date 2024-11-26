З фронту могли відкликати 100 тис. мін

У Міністерстві оборони триває розслідування причин нештатного спрацювання 120-мм мін українського виробництва. Внутрішнє розслідування триває третій тиждень, а ДБР відкрило кримінальне провадження, заявили у пресслужбі міністерства у вівторок, 26 листопада.

У Міноборони повідомили, що інформація про перебіг розслідування є чутливою через тривалу російсько-українську війну та перебуває під обмеженим доступом. Втім, у пресслужбі міністерства підкреслили, що відсутність публічних коментарів не означає ігнорування чи бездіяльність щодо інформації, яку надали військові чи поширили ЗМІ.

Після повідомлень про партії неякісних 120-мм мін Міноборони призупинило використання цих боєприпасів у Силах оборони та більше не видає їх у бойові підрозділи. Таких заходів вживатимуть, допоки не встановлять причин нештатного спрацювання.

«Партію поставлених боєприпасів вилучено для подальших досліджень. Натомість будуть поставлені міни імпортного виробництва. Попередні результати розслідування міжвідомчої комісії щодо постачання неякісних мінометних мін калібру 120-мм вказують на можливі причини дефектів, зокрема неякісні порохові заряди або порушення умов зберігання боєприпасів, що призвело до їх пошкодження», – повідомили у пресслужбі Міноборони.

Через нештатне спрацювання мін ДБР розпочало кримінальне провадження. Відповідно до результатів його роботи «будуть прийняті відповідні кадрові рішення щодо відповідальних посадових осіб».

У Міноборони підкреслили, що міністерство є замовником 120-мм мін для Сил оборони, проте виконавцем цього замовлення є Мінстратегпром. Міністерство оборони також заявило, що запровадило посилений моніторинг умов зберігання озброєння, а також вдосконалило перевірки від виробництва і до постачання на фронт. Крім того, комісія проведе інспекцію мін інших калібрів.

Нагадаємо, раніше низка ЗМІ з посиланням на відео військовослужбовців повідомила про несправне спрацювання 120-мм мін, скарги щодо яких нібито почали з’являтися на початку листопада. За словами головреда «Цензор. НЕТ» Юрія Бутусова, через брак з фронту відкликають 100 тис. мінометних мін калібру 120 мм. За даними видання «Дзеркало тижня», причиною бракованих мін може бути те, що посадовці в Міноборони «приховували проблеми виробника» – начебто «Української оборонної промисловості».