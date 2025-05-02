Речниця Держдепу Теммі Брюс заявила, що США планують відмовитися від посередництва між Україною та Росією

Сполучені Штати Америки заявили про необхідність України та Росії представити конкретні кроки для припинення війни, а Америка зменшить свою роль у переговорному процесі. Про це повідомила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс під час брифінгу у четвер, 1 травня.

Речницю Держдепу Теммі Брюс запитали, чи розглядає США запровадження вторинних санкцій проти Росії з огляду на те, що Владімір Путін відмовився припинити вогонь та продовжує атакувати міста України.

Теммі Брюс відповіла, що Дональд Трамп готовий до такого кроку, вона також запевнила, що США не скасовують жодних санкційних обмежень щодо Росії, які вже існують. Однак речниця Держдепу зауважила, що Трамп передусім хоче діяти дипломатичним шляхом.

Крім того, Теммі Брюс зазначила, що Дональд Трамп знає, що є «інша частина світу, ціла земна куля, яка потребує певної уваги». Вона нагадала нещодавню заяву держсекретаря Марко Рубіо про те, що США можуть вийти з переговорного процесу щодо завершення війни Росії проти України. Вона наголосила, що настав час для прямих перемовин між Києвом та Москвою, а США мають намір відмовитися від посередництва.

«Методологія того, як ми вносимо свій внесок у це (припинення війни, – ред.), зміниться, ми не будемо посередниками [...] Ми не збираємося миттєва літати по всьому світу, щоб посередничати на зустрічах, це зараз між двома сторонами (Україною та Росією, – ред.) і зараз саме час, коли їм потрібно представити та розробити конкретні кроки щодо того, як цей конфлікт закінчити. Це буде залежати від них», – заявила Теммі Брюс.

Водночас Теммі Брюс запевнила, що США залишаються відданими встановленню миру та будуть «допомагати та робити все, що можуть».

Нагадаємо, 29 квітня Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомив, що спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф не зміг переконати Владіміра Путіна припинити вогонь. Російський диктатор заявив, що хоче встановити контрольна над чотирма українськими областями: Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською.

Раніше, 18 квітня, Дональд Трамп підтвердив слова держсекретаря США Марко Рубіо та заявив, що США можуть припинити участь у переговорах щодо завершення російсько-української війни в разі відсутності прогресу.