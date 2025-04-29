Путін відмовився припиняти бойові дії в Україні попри вмовляння спецпредставника Трампа

Стів Віткофф, який фактично є особистим послом Дональда Трампа до Владіміра Путіна, не зміг переконати російського диктатора припинити вогонь вздовж нинішньої лінії фронту. Путін вимагає повної окупації чотирьох областей України. Про це у вівторок, 29 квітня, повідомив Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Стів Віткофф під час тривалих перемовин з Владіміром Путіним у Кремлі намагався переконати його припинити вогонь вздовж всієї лінії фронту, однак російський диктатор відкинув цю пропозицію. Владімір Путін заявив, що для припинення бойових дій він має взяти під контроль чотири області України. Йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську область, які Росія за три роки повномасштабного вторгнення не змогла повністю окупувати.

Співрозмовники Bloomberg, які просили не вказувати їхні імена, зазначають, що російський диктатор «зберіг свою максималістську позицію щодо території». За даними джерел Bloomberg, переговори щодо миру «зайшли в глухий кут».

Зазначається, що заявив Путіна завдала удару по зусиллях президента США Дональда Трампа завершити російсько-українську війну на тлі «зростаючого розчарування в Білому домі через відсутність прогресу в переговорах».

Зазначимо, що у 2022 році Росія провела псевдореферендуми у частково окупованих областях України. За сфальсифікованими результатами голосування Путін оголосив Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області частиною Росії та додав їх до конституції, хоча російській армії не вдалося захопити всю територію, яку охоплюють ці області.

Нагадаємо, 28 квітня, російський диктатор Владімір Путін заявив, що оголошує нове перемир’я у російсько-українській війні на час святкування дня перемоги в Росії – з півночі 8 травня до півночі 11 травня.

Голова МЗС України Андрій Сибіга припустив, що Росія оголосила так зване перемир’я тільки для проведення військового параду з нагоди 9 травня. Андрій Сибіга також зазначив, що для встановлення миру не потрібно чекати свят.

Заяву Путіна також прокоментували у Білому домі, наголосивши, що «Трамп хоче постійного припинення вогню».