Львівську 125 бригаду ТрО відзначили Бойовим прапором
Бойовий прапор є визнанням заслуг підрозділу
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У Києві у неділю, 4 грудня, Львівську 125 окрему бригаду територіальної оборони Збройних сил України відзначили бойовим прапором, повідомив в Telegram міський голова Львова Андрій Садовий.
Від імені бригади прапор отримав командир генерал-лейтенант Артур Горбенко. Урочисте вручення відбулось на території Михайлівського Золотоверхого собору в Києві. Відео з врученням опублікували у Facebook Сили територіальної оборони ЗСУ.
«Вручення Бойових прапорів — це визнання бойових заслуг підрозділу. Знамена малинового кольору (як кольори козацьких стягів малинової барви) із написом "За Україну, за її волю" та назвою підрозділу отримали бригади, які відзначилися у боях», – йдеться у повідомленні Сил ТрО ЗСУ.
Окрім львівської 125 бригади ТрО, Бойові прапори отримали ще 13 бригад: ️
- Регіональне управління Сил територіальної оборони «Південь» ЗСУ
- ️Регіональне управління Сил територіальної оборони «Захід»
- Регіональне управління Сил ТрО «Північ» Збройних Сил України
- 100 Окрема Бригада Територіальної оборони Волині
- 101 окрема бригада Територіальної оборони Закарпаття
- 104 бригада тероборони ЗСУ Рівненщини
- 105 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ Тернопільської області
- 106 бригада тероборони ЗСУ Хмельниччини
- 107 окрема бригада Сил територіальної оборони Буковини
- 116 окрема бригада територіальної оборони Полтавської області
- 121 бригада тероборони Кіровоградщини
- 124 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ Херсонської області
- 126 окрема бригада територіальної оборони Одеси
Додамо, що підрозділи Сил ТрО ЗСУ виконують бойові завдання на найбільш загрозливих напрямках на Донеччині, Луганщині, Запоріжжі, Херсонщині, Харківщині. А Бойовий прапор це — знамено в Збройних силах України, що є символом військової частини і завжди перебуває зі своєю військовою частиною, зокрема, на полі бою.