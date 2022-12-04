14 бригад Сил ТрО отримали Бойові прапори за заслуги під час виконання бойових завдань

У Києві у неділю, 4 грудня, Львівську 125 окрему бригаду територіальної оборони Збройних сил України відзначили бойовим прапором, повідомив в Telegram міський голова Львова Андрій Садовий.

Від імені бригади прапор отримав командир генерал-лейтенант Артур Горбенко. Урочисте вручення відбулось на території Михайлівського Золотоверхого собору в Києві. Відео з врученням опублікували у Facebook Сили територіальної оборони ЗСУ.

«Вручення Бойових прапорів — це визнання бойових заслуг підрозділу. Знамена малинового кольору (як кольори козацьких стягів малинової барви) із написом "За Україну, за її волю" та назвою підрозділу отримали бригади, які відзначилися у боях», – йдеться у повідомленні Сил ТрО ЗСУ.

Окрім львівської 125 бригади ТрО, Бойові прапори отримали ще 13 бригад: ️

Регіональне управління Сил територіальної оборони «Південь» ЗСУ

️Регіональне управління Сил територіальної оборони «Захід»

Регіональне управління Сил ТрО «Північ» Збройних Сил України

100 Окрема Бригада Територіальної оборони Волині

101 окрема бригада Територіальної оборони Закарпаття

104 бригада тероборони ЗСУ Рівненщини

105 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ Тернопільської області

106 бригада тероборони ЗСУ Хмельниччини

107 окрема бригада Сил територіальної оборони Буковини

116 окрема бригада територіальної оборони Полтавської області

121 бригада тероборони Кіровоградщини

124 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ Херсонської області

126 окрема бригада територіальної оборони Одеси



Додамо, що підрозділи Сил ТрО ЗСУ виконують бойові завдання на найбільш загрозливих напрямках на Донеччині, Луганщині, Запоріжжі, Херсонщині, Харківщині. А Бойовий прапор це — знамено в Збройних силах України, що є символом військової частини і завжди перебуває зі своєю військовою частиною, зокрема, на полі бою.