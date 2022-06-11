Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє скеровувати Територіальну оборону в зону бойових дій. Верховна Рада ухвалила цей закон ще на початку травня.

Згідно з документом, в умовах воєнного стану рішення про виконання завдань силами ТрО в зоні бойових дій ухвалює головнокомандувач Збройних сил України.

За рішенням Головнокомандувача Збройних сил України добровольці територіальної оборони можуть повністю або частково залучатися до виконання бойових завдань поза межами своїх областей та населених пунктів. Їх також зможуть відправляти до районів ведення бойових дій.

Зміни до закону «Про основи національного спротиву», на думку авторів, покликані надати можливість територіальній обороні виконувати завдання разом з іншими угрупованнями військ (сил) або/чи угрупованнями об’єднаних сил, призначених для ведення воєнних (бойових) дій з відсічі збройної агресії проти України в районах ведення воєнних (бойових) дій.