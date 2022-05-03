Досі бійці тероборони мали право виконувати завдання лише в межах території відповідної територіальної громади

Верховна Рада України на своєму засіданні у вівторок, 3 травня, дозволила територіальній обороні виконувати завдання в районах ведення бойових дій. Про це йдеться у повідомленні на сайті ВРУ.

Відповідні зміни до закону «Про основи національного спротиву» щодо надання можливості територіальній обороні виконувати завдання в районах ведення воєнних (бойових) підтримали 338 нардепів.

Документ №6521 передбачає, що в умовах введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях усі добровольчі формування ТрО переходять під оперативне командування відповідних військових частин Сил територіальної оборони ЗСУ.

За рішенням Головнокомандувача Збройних сил України добровольці територіальної оборони можуть повністю або частково залучатися до виконання бойових завдань поза межами своїх областей та населених пунктів. Їх також зможуть відправляти до районів ведення бойових дій.

Як йдеться у пояснювальній записці до законопроекту, зазначені зміни «покликані надати можливість територіальній обороні виконувати завдання разом з іншими угрупованнями військ (сил) або/чи угрупованнями об’єднаних сил, призначених для ведення воєнних (бойових) дій з відсічі збройної агресії проти України в районах ведення воєнних (бойових) дій».

Закон прибирає норму, що закріплювала можливість виконання завдань територіальної оборони виключно поза районами ведення воєнних (бойових) дій. Тепер їй надано можливість здійснювати виконання завдань на всій території України включно з районами ведення воєнних (бойових) дій.

У пояснювальній записці йшлося, що прийняття законопроекту «забезпечить значне підвищення спроможностей територіальної оборони та зробить її більш ефективною одиницею в системі сил безпеки та оборони і в цілому підвищить рівень обороноздатності України»