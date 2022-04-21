На початку повномасштабної війни українським добровольцям роздали зброю, щоб чинити спротив російським агресорам

Учасників територіальної оборони та добровольчих формувань у звільнених від російських окупантів регіонах України закликали повернути зброю у визначені місця зберігання. Про це йдеться у зверненні командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Юрія Галушкіна.

«Частина наших регіонів звільнена від окупантів і там не ведуться бойові дії. На цих територіях потрібно виконувати завдання, пов’язані з відбудовою наших міст та сіл, відновлювати економіку, повертатися до роботи. Саме тому у цих регіонах час зосередити зброю у визначених місцях зберігання», – йдеться у зверненні Юрія Галушкіна до добровольців тероборони, поширеному у четвер, 21 квітня, у Facebook.

Зброю обіцяють видавати добровольцям для догляду, на тренування та, за потреби, для виконання завдань. «Ми будемо тримати порох сухим. Належне зберігання зброї дуже важливе, щоб у критичний момент нею можна було швидко скористатися і застосувати проти нашого ворога – російських військ», – пояснив Юрій Галушкін.

Він також висловив подяку добровольцям за роботу та реальну допомогу ЗСУ. Адже коли добровольці несуть службу на блокпостах, виявляють диверсійні формування, допомагають долати наслідки руйнувань, це дає змогу вивільнити бойові підрозділи ЗСУ для виконання бойових завдань.

Нагадаємо, на початку великої війни Росії проти України українським добровольцям, зокрема, в Києві масово роздали зброю, щоб зупинити агресора.