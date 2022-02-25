До лав територіальної оборони записуються тисячі людей

Станом на п’ятницю, 25 лютого, від початку повномасштабної атаки Росії на Україну у Києві вже роздали понад 18 тис. автоматів бійцям сил територіальної оборони. Кількість охочих долучитися до сил тероборони зростає по всій Україні.

«Тільки у Києві вже 18 тисяч автоматів та відповідний боєкомплект, які вже роздано і продовжуть роздаватися бійцям Сил ТрО протягом вчорашнього і сьогоднішнього дня. Бажаючих долучитись до лав Сил ТрО та зі зброєю в руках зупиняти російських окупантів зростає, а зброя надходить ще», – повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Окрім того, міністр розповів, що для охочих записатися в тероборону зняті вікові обмеження. Прийнято рішення залучати до Сил ТрО чоловіків віком понад 60 років, «які морально і фізично готові чинити опір та перемагати ворога».

За словами Олексія Резнікова, невдовзі Україна отримає додаткове посилення у вигляді сучасної зброї та інших ресурсів від держав-партнерів.

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