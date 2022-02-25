Очільник Сил територіальної оборони Юрій Галушкін вночі п’ятниці, 25 лютого, записав відеозвернення, в якому наголосив на тому, що Україні критично важливо вистояти цю ніч та наступні дні масштабної війни з Росією.

Юрій Галушкін зауважив, що українці вже майже добу стримують наступ російських окупантів. Він нагадав, що важливо чинити тотальний опір агресору та посилити Збройні сили України, адже оголошено повну мобілізацію.

«Приходьте у військкомати або безпосередньо у військові частини і ставайте до лав територіальної оборони», – закликав Галушкін.

Як розповів керівник тероборони, усі процедури спрощено. Потрібен лише паспорт, ідентифікаційний код і бажання захистити Україну.

«У Київ та інші міста завозять додаткові партії зброї та боєприпасів, тож ворога буде чим бити. До зброї! Вистоїмо і переможемо», – додав він.