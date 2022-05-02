Загалом Львів отримав від польських міст та сіл 30 великих низькопідлогових автобусів

Львів 2 травня передав 125-й окремій бригаді територіальної оборони Збройних сил України два автобуси MAN, отримані від польських міст Білосток і Познань. Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

Загалом Львів отримав від польських міст та сіл 30 великих низькопідлогових автобусів. Крім Білостока та Познані, до допомоги українцям долучилися Яворно, Краків, Катовіце, Сосновець, Тихув, Сьверклянець.

Усі автобуси приїхали з гуманітарною допомогою. Після оформлення всіх відповідних документів частина з них курсуватиме на міських маршрутах, а решту передадуть на інші спеціальні потреби.

Польща є однією з країн, яка надає найбільшу гуманітарну підтримку Україні та прийняла найбільшу кількість вимушених переселенців. Зокрема, польський уряд передав Львову понад 300 модульних будиночків, а загалом Польща планує побудувати в Україні житлові масиви на 20 тис. внутрішніх переселенців.