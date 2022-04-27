У польському місті Лодзь планують збудувати житловий комплекс для переселенців із України. Збір коштів на будівництво житла оголосила місцева архієпархія.

Як повідомляє Radio Łódź, місцева архієпархія Лодзя планує орендувати комунальну земельну ділянку та побудувати житловий комплекс для українських біженців. Йдеться про комплекс на 10-15 будівель.

Під час служби 24 квітня митрополит Лодзя Гжегож Рис заявив, що сам профінансує будівництво двох будинків для українських біженців. Для будівництва інших помешкань він оголосив про збір коштів. За його словами, необхідно зібрати 700-800 тисяч злотих. Збір коштів проводитиме фонд Карітас у Лодзі.

Нагадаємо, що за даними ООН, від початку війни з України виїхало 5,3 млн біженців. Більшість із них – майже 3 млн – перебралися до Польщі. У інтерв’ю «Європейській правді» посол України в Польщі Андрій Дещиця розповів, що Польща планує започаткувати державну програму та залучити фінансування ЄС для будівництва житла для українських біженців.