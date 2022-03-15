Добровольці територіальної оборони визнаватимуться ветеранами війни. Відповідний законопроект №7151 депутати Верховної Ради прийняли на спеціальному засіданні у вівторок, 15 березня.

Ухвалений закон уточнює норми, що врегульовують питання визначення категорій осіб, які визнаються ветеранами війни та членами сімей загиблих Захисників та Захисниць України. Документ вносить зміни до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Закон вводить такі новації:

• добровольці тероборони зможуть визнаватися учасниками бойових дій;

• добровольці тероборони зможуть визнаватися особами з інвалідністю внаслідок війни;

• запроваджується соцзахист нової категорії осіб – сім’ї загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України.

«Нині добровольці територіальної оборони ЗСУ захищають нашу країну від окупанта на рівні з мобілізованими військовослужбовцями, жертвуючи власним життям та здоров’ям. Система тероборони вже продемонструвала свою ефективність. Чоловіки та жінки не лише виконують завдання із забезпечення порядку в своїх населених пунктах, а й безпосередньо ведуть бої з окупантами, щодня наближаючи нашу перемогу. Ми вдячні усім нашим захисникам, тому вважаємо за потрібне визнати їх учасниками бойових дій та забезпечити їх низкою гарантій, передбаченими українським законодавством», – розповіла очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

Також Олена Шуляк нагадала, що лише за 10 діб з початку російського повномасштабного вторгнення до територіальної оборони вступили понад 100 тисяч українців.

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Кабінет міністрів України 28 лютого прийняв постанову про виплату 100 тис. грн на місяць кожному військовослужбовцю, який захищає Україну. Сім’ї загиблих військових отримають одноразову допомогу 15 млн грн, яку розподілять рівними частинами на всіх родичів.