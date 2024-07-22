Йдеться про ділянку на просп. Червоної Калини, 44

Господарський суд Львівської області зобовʼязав ПП «Інтра-Львів» звільнити комунальну ділянку на просп. Червоної Калини, 44 та скасував право власності на неіснуючу автомийку. Будівлю приватизували через суд, однак автомийки за цією адресою не існує.

Йдеться про земельну ділянку на просп. Червоної Калини, 44, де зареєстрована автомийка загальною площею 141,4 м2. Ділянка перебуває в комунальній власності, однак не має сформованого кадастрового номера. У 2012 році ТзОВ «Інвестиційні ділові системи» через суд зареєструвало на будівлю автомийки право власності, хоча пізніше це рішення скасував апеляційний суд. Після перепродажу у 2013 році будівля перейшла у власність ПП «Інтра-Львів».

У 2023 році співробітники міської ради виявили, що на комунальній ділянці будівлі автомийки не виявили, натомість виявили, що на території орієнтовною площею 1,5 га розташований 9-поверховий багатоквартирний житловий будинок та три кіоски, що входять до Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності у Львові. При цьому, міськрада не видавала дозволів ані на забудову цієї території, ані на користування комунальною землею.

Враховуючи матеріали справи, суддя Оксана Стороженко позов міської ради задовольнила та постановила скасувати право власності на будівлю автомийки на просп. Червоної Калини, 44 за ПП «Інтра-Львів». Це рішення можна оскаржити в апеляції.

За даними аналітичної системи YouControl, ПП «Інтра-Львів» зареєстроване у 2008 році на вул. Кавалерідзе, 9а. Директором компанії вказаний львівʼянин Роман Глистюк.