16-поверхівка буде другим будинком ЖК Strim Towers на вулиці Очеретяній

Виконавчий комітет ЛМР дозволив ТОВ «Стрім-Львів» збудувати багатоповерхівку на вулиці Очеретяній вищою на 20 метрів за встановлені планом зонування норми. Відповідні зміни до містобудівних умов та обмежень погодили на засіданні виконкому 11 грудня.

Як пишуть «Наші гроші. Львів», будинок має стати другою багатоповерхівкою ЖК Strim Towers, будівництво першої дозволили ще у 2017 році. Містобудівні умови та обмеження на другу багатоповерхівку видали місяць тому, її висота мала не перевищувати 49,5 м. Тепер максимальна висота будівлі становить 57 м.

І 49,5 м, і 57 м суперечать вимогам зонування та генплану, зазначають «Наші гроші. Львів». Зона Ж-5, на якій заплановане будівництво, передбачає змішану малоповерхову та багатоповерхову житлову забудову переважно до 18 м, лише в окремих випадках – 37 м. На генплані ці ділянки взагалі відмічені як території, де можна будувати не вище чотирьох поверхів.

Як пояснив у коментарі ZAXID.NET Антон Коломєйцев, містобудівні умови та обмеження виконком затверджував на основі детального плану території, у якому виконком змінив зону Ж-5 на Ж-4.

«Зонінг Ж-4 зафіксований у ДПТ, і ми не маємо права посилатися на якийсь інший документ. Цей детальний план чинний, його ніхто не скасовував, не було жодних судів. Ним передбачено будівництво двох симетричних 16-поверхівок. Поверховість будинку не змінилася, просто проектант спершу неправильно вказав граничну висоту, враховуючи рельєф території. Ми виправили помилку проектанта і вказали граничну висоту 57 метрів – із запасом на інженерну надбудову», – говорить Антон Коломєйцев.

Будівництво першої 16-поверхівки у ЖК Strim Towers дозволили ще у 2017 році (фото забудовника)

Друга будівля такою матиме 16-поверхів (візуалізація забудовника)

«Наші гроші. Львів» уточнюють, що вносити зміни до зонування можуть виключно депутати міської ради на пленарному засіданні, а згідно з чинним законодавством, зміни до ДПТ мають відповідати генплану та плану зонування.

Власниками ТОВ «Стрім-Львів» є Володимир Федина і Юрій Савицький. Дві ділянки під будівництвом належать Іванні Жарській та Володимиру Федині, ще дві перебувають у комунальній власності та орендуються Зеновієм Семеряком і Олегом Католою, які віддали їх у суборенду «Стрім-Львів». Водночас міськрада дозволила використовувати їх для будівництва багатоквартирного будинку, а не як присадибні ділянки, у січні цього року.